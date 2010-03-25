Шпильбанд: В Ванкувере российские танцоры проиграли во всем

Тренер олимпийских чемпионов Тессы Виртью и Скотта Мойра и серебряных призеров Мэрил Дэвис и Чарли Уайта Игорь Шпильбанд рассказал о недостойном поведении Евгения Плющенко и о желании работать с российскими парами. О том, как воспринимает успех в Ванкувере: «Это был прорыв. Полная и безоговорочная победа. За все это время ни разу не пришлось услышать, чтобы кто-то усомнился в том, что мы одержали ее заслуженно». О том, в чем его пары превзошли Домнину и Шабалина: «Во всем. Возьмите любой аспект фигурного катания – скорость, сложность, атлетизм, выразительность, композиция – российская пара проиграла во всем». О том, что стоит менять в российском фигурном катании: «Мне, живущему за океаном, сложно говорить, что нужно менять в России. Лично мое мнение таково: резкие изменения не пойдут на пользу российскому фигурному катанию. Считаю, что во главе федерации стоят компетентные люди. Как бы к ним ни относились, но как менеджеры за долгие годы они проявили себя очень хорошо. Я пока не вижу им равноценной замены». О серебре Плющенко: «Женя – замечательный спортсмен, он блестяще откатал короткую программу, а вот в произвольной показал не лучшее катание. В любом случае я снимаю шляпу перед ним. Перед тем, что он сумел вернуться и выступить на таком уровне. Что не понравилось, это то, как он себя повел после того, как занял второе место. В тот день Лайсачек был сильнее. Что же касается медалей, то у американцев и китайцев тоже всего две медали. Может, у российских болельщиков были завышенные ожидания?» О работе с российскими парами: «Мы никогда не отказывались тренировать российские дуэты. Мы работали с американцами, канадцами, литовцами, китайцами, французами, украинцами. Но россияне, если не считать Ильиных, к нам никогда не обращались», – рассказал Шпильбанд в интервью «Советскому спорту».