Траньков: Мое падение при исполнении выброса, наверное, войдет в курьезы спор

Российский фигурист Максим Траньков назвал курьезным свое падение при исполнении выброса во время произвольной программы на чемпионате мира. По итогам турнира Мария Мухортова и Максим Траньков заняли четвертое место. На прошгоднем чемпионате они стали пятыми. «Одна позиция за год – это не так много. Когда партнер падает с выброса – это вообще что-то невероятное. На тренировке всякое бывает, иногда и оба сразу падают, но на соревнованиях – нет. Это падение войдет, наверное, в курьезы спорта. Для нас главным стартом сезона были Олимпийские игры, который мы потеряли. Да, медаль тут была бы слабым утешением, но все-таки важным была лишь Олимпиада. Я не хотел ехать в Турин, но у меня есть обязательства перед федерацией, которой нужны были три места на следующем чемпионате. В целом не зря приехали, заняли четвертое место», – сказал Траньков. «Мы рассчитываем на высокие места, работаем для этого, а не для того, чтобы быть четвертыми-пятыми. Но так случилось, что сегодня была допущена нелепая ошибка», – цитирует Мухортову РИА Новости.