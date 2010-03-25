Двух бронзовых призеров ЧМ-2002 задержали по делу о договорных матчах

Турецкая полиция задержала 46 подозреваемых по делу о договорных матчах, в том числе футболистов из клубов суперлиги чемпионата страны. В частности, полиция допросила бывших игроков сборной Турции Арифа Эрдема и Фатиха Акьеля, ставших в 2002 году бронзовыми призерами чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает AFP. Федерация футбола Турции опровергла информацию о том, что задержанные имеют отношение к делу о договорных матчах в Европе, расследование которого началось в 2009 году. Всего, по словам главы стамбульской полиции Хусейна Капкина, в числе подозреваемых находятся 53 человека. Семеро задержанных представляют клубы суперлиги – «Истанбул ББ», «Денизлиспор», «Кайзериспор», а также «Сивасспор», занявший второе место в чемпионате Турции сезона-2008/09. Подозрения полицейских основаны на информации о трех договорных матчах. Какие команды участвовали в этих играх, не уточняется. В ноябре 2009 года немецкая прокуратура выявила более 200 договорных матчей в европейских чемпионатах, в том числе 29 игр первенства Турции. Расследование этого дела проводится отдельно. «Лента.ru»