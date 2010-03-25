Райкард стал кандидатом на пост тренера сборной Австралии

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Голландии Франк Райкард, в настоящее время возглавляющий турецкий «Галатасарай», стал кандидатом на пост наставника сборной Австралии. Об этом пишет сиднейское издание The Daily Telegraph. Райкард может возглавить австралийцев после чемпионата мира 2010 года. Пост главного тренера сборной Австралии станет вакантным по окончании ЧМ-2010, поскольку наставник команды Пим Вербек решил не продлевать контракт с Федерацией футбола Австралии. Райкард, который выиграл с «Барселоной» два чемпионата Испании и Лигу чемпионов сезона-2005/06, возглавил «Галатасарай» перед началом сезона-2009/10. В настоящее время стамбульский клуб занимает второе место в чемпионате Турции с отставанием в пять очков от лидирующего «Бурсаспора». Другим претендентом на пост тренера сборной Австралии издание называет Жерара Улье, который занимает пост технического директора Федерации футбола Франции. «Лента.ru»