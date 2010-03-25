Колесников: Готовиться к Евро-2012 и Сочи-2014 Украина и Россия будут вместе

Россия и Украина планируют объединить усилия по подготовке к Евро-2012 и к Сочи-2014. Об этом заявил вице-премьер министр Украины Борис Колесников в ходе посещения КПП «Успенка» на границе Донецкой и Ростовской областей. По его словам, одним из элементов сотрудничества России и Украины станет дорога, Донецк-Амвросиевка - КПП «Успенка» и далее идущая на Ростов. В данный момент обсуждаются нюансы строительства этой дороги. «Эта дорога сверхважна... внимание болельщиеков будет прикова но к Евро... мы уже запланировали, обсуждали вчера с Президентом и премьером новую дорогу, скоростную между Донецком и Ростовской областью до границы. Мы увеличим количество полос, чтобы у болельщиков и туристов, как с российских, так и с украинской строны не было никаких проблем по времени», - заявил Колесников. При этом вице-премьер министр отметил, что все сухопутные дороги в Сочи-2014 ведут через Украину, и в апреле в Москве пройдут межправительственные переговоры, на которых будут обсуждаться вопросы транспортного коридора и объединения усилий для подготовки к Евро-2012 и Сочи-2014. Колесников сделал акцент на том, что при строительстве дороги государство хочет избежать прямых бюджетных расходов, за счет аукциона ценных бумаг. Стоимость дороги Донецк-Ростовская область по словам Колесникова будет составлять 5 млн долларов (40 млн грн.) километр. Также вице-премьер добавил, что необходимо создать Межправительственное соглашение между Украиной и Россией о едином таможенном контроле, что позволит вдвое сократить время прохождения таможенного контроля. gazeta.ua по материалам zadonbass.org