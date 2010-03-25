Платини: Мы решили и дали обещание - Евро-2012 пройдет в Польше и Украине

Выступая на XXXIV Очередном Конгрессе УЕФА в Тель-Авиве, президент союза Мишель Платини дал высокую оценку проделанной за год работе и заверил, что УЕФА уверенно и смело вступает в новую стадию. Платини обратился с речью к делегатам 53 национальных футбольных ассоциаций, другим представителями мира спорта и политикам. Он напомнил, какие основные цели были намечены на прошлогоднем Конгрессе УЕФА в Копенгагене. Первоочередная цель на данный момент, по словам президента, это Евро-2012 в Польше и Украине. «Я повторю слово в слово то, что сказал вам в Копенгагене. Мы должны воплотить это решение в жизнь, мы хотим воплотить его, и мы его воплотим, хотя перед нами стоит много существенных трудностей. За прошедший год в обеих странах, как вы знаете, мы продолжали сталкиваться с различными проблемами. Тем не менее, сегодня я могу вам сказать: да, мы остались верны этому решению. Да, мы решили и дали обещание, что Евро-2012 пройдет в Польше и Украине. Эти две страны в июне 2012 года примут у себя европейский футбол и посвященный ему грандиозный праздник», – приводит его слова официальный сайт УЕФА.