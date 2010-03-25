Установлен мировой рекорд кругосветного плавания под парусами

Установлен новый мировой рекорд кругосветного плавания под парусами – 48 дней 7 часов 44 минут 52 секунды. Его поставил французский макси-тримаран «Гроупама-3» под руководством шкипера Франка Кама, сообщает ИА REGNUM. Впервые в истории гонок им удалось преодолеть 50-дневный рубеж. Гонки на установление мирового рекорда кругосветного плавания устраивают с 1993 г. в рамках кубка Жюля Верна. Предыдущий рекорд 2005 г. принадлежал французскому катамарану «Орандж-2» шкипера Бруно Пейрона – 50 дней 16 часов 20 минут. Всего в истории кубка было семь подобных успешных попыток парусных кругосветок.