Платини: Нелегальные ставки убьют футбол

Выступая на XXXIV Очередном Конгрессе УЕФА в Тель-Авиве, президент союза Мишель Платини назвал одной из главных задач организации борьбу с нелегальными ставками. «Я считаю эту опасность самой большой из всех, что нам угрожают. Она способна убить футбол. Успели мы среагировать до того, как стало слишком поздно? Покажет лишь время, но я искренне верю, что успели. Благодаря одобренной вами системе выявления мошенничества, которую мы воплотили после прошлого Конгресса, было раскрыто несколько дел. Мы смогли помочь органам государственной власти в их расследовании, предоставив множество улик по матчам, которые, по подозрениям, носили договорной характер. Если вкратце, то всего за несколько месяцев мы создали самим себе все средства для достижения успеха. Мошенники знают, что за ними наблюдают, их выслеживают. Что, когда их поймают, об этом тут же станет известно общественности. Тренеры, директоры, футболисты и судьи должны помочь нам в этой борьбе. Никаких поблажек – такую политику мы будем вести до самого конца. Вместе», – приводит его слова официальный сайт УЕФА.