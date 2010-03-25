«Спартак» и «Локомотив» начали борьбу со СПИДом

Благотворительная акция по борьбе со СПИДом состоится в рамках центрального матча 3-го тура чемпионата России между столичными «Спартаком» и «Локомотивом». Футболисты команд 28 марта выйдут на поле «Лужников» в бутсах, зашнурованных красными шнурками, чтобы привлечь внимание к проблеме ВИЧ/СПИДа в Африке и помочь в сборе средств для спасения жизней людей, передает «Газета.Ru». Московское дерби станет первой игрой российского чемпионата в поддержку благотворительной программы, проводимой при участии Nike. Красные шнурки в бутсах – не единственный элемент поддержки проекта. Так, на рекламных щитах стадиона будет транслироваться слоган кампании «Lace Up. Save Lives» (Завяжи шнурки. Спаси жизни). Купить красные шнурки, вся прибыль от продажи которых перечисляется в пользу Глобального фонда по борьбе со СПИДом, сможет каждый желающий на мобильном стенде, организованном перед стадионом. Стоимость – 140 рублей. «Футбол – интернациональная игра, «Спартак» – интернациональная команда. Язык футбола понятен людям во всём мире, программа (Nike) с помощью самой популярной игры рассказывает болельщикам, что необходимо помогать тем, кто в этом нуждается, в какой бы точке Земли они ни находились», – отметил капитан «Спартака» Мартин Йиранек. «Да, мы соперники на поле, но в некоторых вещах мы солидарны, – добавил форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев. – Например, в том, что нужно использовать популярность футбола и собственную известность для того, чтобы помогать людям». Благотворительная программа была представлена в Лондоне накануне всемирного дня борьбы со СПИДом лидером группы U2 Боно и известными футболистами. Уже несколько месяцев игроки ведущих клубов и национальных сборных, среди которых Дидье Дрогба, Джо Коул, Хавьер Маскерано и Андрей Аршавин, шнуруют бутсы красными шнурками, чтобы привлечь внимание людей к проблеме ВИЧ/СПИДа в Африке.