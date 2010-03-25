Львовский стадион полностью профинансирует правительство

Сегодня, 25 марта, депутаты Львовского городского совета дали согласие на передачу целостного имущественного комплекса ЛКП «Дирекция по строительству стадиона во Львове» Кабинету министров Украины. За это решение проголосовали 86 депутатов. Таким образом, правительство, со своей стороны, должно профинансировать 100% стоимости дальнейшего строительства. За Львовом остается право на часть в будущей евроарене, которая соответствует вложенным на данные момент средствам. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы Львовского горсовета. «Это значительное облегчение для городского бюджета. Я доволен, что нашу просьбу профинансировать стадион из госбюджета наконец-то удовлетворили», - заявил львовский городской голова Андрей Садовый. «Предложение министерства семьи, молодежи и спорта о даче согласия на передачу целостного имущественного комплекса ЛКП «Дирекция по строительству стадиона во Львове» в государственную собственность с юридической точки зрения является наиболее приемлемой для городского совета. Так как, с передачей ЛКП и в дальнейшем будем оставаться заказчиком работ по строительству. Следующий шаг должен сделать Кабинет министров, приняв соответствующее решение. Потом будет создана комиссия по передаче-приемке объекта», - сказала начальник юридического управления Гелена Пайонкевич. В собственности территориальной общественности Львова остается и учсток, площадью 25 га. А ЛКП и государство имеют право пользоваться ею. Что касается евро-арены, то должны быть приняты еще два постановления: о передаче объекта, а после завершения строительства стадиона – постановление о распределении частей собственности на объект соответственно средствам, которые были вложены в строительство.