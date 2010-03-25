Марадона: Месси прогрессирует гигантскими темпами

Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что ему будет трудно оставить за бортом заявки на чемпионат мира нескольких игроков, и выразил восхищение игрой нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. «Доволен тем, что аргентинские бомбардиры забивают голы во всех европейских лигах, тем самым демонстрируя желание попасть на чемпионат мира. Это будет хорошая, честная борьба за место в составе. Мне будет очень трудно не включить некоторых в заявку, ведь они забивают невероятные мячи. Месси сейчас смотрится просто фантастически, он полон энергии, Лионель получает удовольствие, выходя на поле. Он прогрессирует гигантскими темпами. Его кандидатура, как и кандидатура Хавьера Маскерано, не подлежит сомнению», – цитирует Марадону The Guardian.