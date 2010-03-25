Гимнастика. Китайцы одержали шесть побед на этапе Кубке мира

В катарской Дохе завершился третий этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Китайские спортсмены одержали шесть побед. Ву Люфан первенствовала в вольных упражнениях и на бревне, Хуан Цюшан получила лучшие баллы на брусьях. У мужчин Цао Юлон выиграл соревнования в опорном прыжке, Дон Чжендон – на брусьях, Хуан Югуо – в вольных упражнениях. Российские гимнасты катарский этап пропускали, сообщает «Весь спорт». В упражнении на коне первым стал венгр Крижтиан Берки, на кольцах не было равных иорданцу Али Аль-Аси, на перекладине – голландцу Эпке Зондерланду, в опорном прыжке – южноафриканке Дженнифер Квела.