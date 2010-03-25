Форвард сборной Италии травмировался о вратаря

Нападающий сборной Италии по футболу Альберто Джилардино попал в больницу после столкновения с вратарем в матче за свой клуб «Фиорентину». 24 марта в концовке игры чемпионата Италии с «Катаний» Джилардино столкнулся с голкипером Мариано Андухаром и получил травмы головы и грудной клетки, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. Инцидент произошел на 89-й минуте. Джилардино унесли с поля на носилках, а вместо него в игру вступил серб Адем Ляйич. Медобследование показало, что нападающий избежал серьезных травм, однако его участие в воскресном матче с «Удинезе» находится под вопросом. Врач «Фиорентины» Паоло Манетти заявил в интервью итальянской радиостанции Radioblu, что в ближайшее время Джилардино пройдет еще одно обследование. По его итогам и будет принято решение об участии форварда в игре с «Удинезе».