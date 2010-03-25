Футболиста выгнали с поля с помощью слезоточивого газа

Полиция была вынуждена применить перцовый газ против футболиста, отказавшегося покинуть поле во время матча в Бразилии, сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на ESPN. Инцидент произошел во время игры одной из низших бразильских футбольных лиг между командами «Генус» и «Мото Клубе». Футболист «Генуса» Робсон получил красную карточку за грубое нарушение против соперника, однако он отказался покинуть поле, а на его защиту встали четыре одноклубника. Арбитр, который не знал, как ему удалить Робсона, призвал на помощь полицию. Служители правопорядка вышли на поле со щитами и дубинками и в итоге решили применить газ, так как Робсон оказал им сопротивление. Матч был приостановлен и будет переигран. Робсон и еще шесть игроков «Генуса», а также тренер команды после произошедшего решили покинуть клуб.