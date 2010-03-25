Чемпионат Европы-2012 по мини-футболу пройдет в Хорватии

Чемпионат Европы-2012 пройдет в Хорватии. Такое решение было принято в среду на заседании исполнительного комитета УЕФА в Тель-Авиве. Отборочный цикл стартует весной 2011 года. Финальную стадию планируется провести в феврале 2012 года. Матчи примут столичная «Загреб Арена», вмещающая 15200 зрителей, и «Спалаудим Арена» в Сплите, которая вмещает 10931 зрителя. Обе арены были открыты к чемпионату мира-2009 по гандболу. На прошлой неделе было объявлено, что финальная стадия чемпионата мира- 2012 пройдет в Таиланде, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «ИТАР-ТАСС».