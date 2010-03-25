Плющенко: Я созрел, чтобы сказать правду. Это будет достаточно жестко

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о взаимоотношениях с сыном и о желании опубликовать вторую книгу. О сыне: «Про сына расскажу с удовольствием. Это потрясающий ребенок! Ему в июне будет четыре года. Слава богу, с сынулей мы видимся каждый день. Сейчас все поменялось. Он даже стал называть меня не дядей, как его учили, а папулей. Он говорит: «Я хочу ходить не с мамой, а с тобой». Для меня это было очень грустно и печально, когда я приходил, а сын называл меня дядей. В фигурное катание, думаю, отдавать сына не будем. Это слишком тяжелый вид спорта. Хотя в два года мы его поставили на коньки. И он не пошел, а буквально побежал. Я хочу, чтобы в 4 года он стал заниматься хоккеем, а лет в 6–7 – футболом. Я бы хотел, чтобы он был профессиональным спортсменом. Мне кажется, все предпосылки у него есть». О том, поедет ли в этом году на «Евроведение»: «Нет. Тогда была одна жизнь, сейчас другая. Меня приглашали, но у меня нет времени, да и особого желания тоже. Мне неинтересен шоу-бизнес. Я полностью сосредоточился на спорте. Хочу сделать идеальную программу». О том, что пишет вторую книгу: «Это будет больше похоже на дневники. Я дневники пишу постоянно, например, когда лечу в самолете. В книге будет много откровений. Я созрел и готов сказать правду. Это будет достаточно жестко», – приводит слова Плющенко «Спорт день за днем».