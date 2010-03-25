Шипулин пропустит домашний этап Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Антон Шипулин пропустит последний (девятый) этап Кубка мира по биатлону, который пройдет 25-28 марта в Ханты-Мансийске. По словам старшего тренера мужской сборной России Владимира Аликина, после Олимпиады-2010 Шипулин выступает "через силу", и в конце сезона ему решили дать отдохнуть, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР). Аликин отметил, что сезон-2009/10 стал для Шипулина очень хорошим, но он «отдал всего себя» во время подготовки к Олимпиаде-2010 и на самих Играх в Ванкувере. На Олимпиаде Шипулин стал обладателем бронзовой медали в составе российской эстафетной команды. Тренер считает, что сейчас биатлонисту не стоит «надрывать свой организм». По словам Аликина, на время последнего этапа Кубка мира Шипулин останется в Ханты-Мансийске и будет поддерживать российских биатлонистов на стадионе. После этого спортсмен уедет в родную Тюмень, проведет несколько «закрывающих сезон» тренировок, а потом уйдет в отпуск. В рамках девятого этапа Кубка мира в Ханты-Мансийске пройдут пять гонок. 25 марта состоится женский спринт, 26 марта - мужской спринт, 27 марта - две гонки с общего старта, а 28 марта - смешанная эстафета. «Лента.ru»