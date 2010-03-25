Лубкивский: Надеюсь, Платини высоко оценит готовность Украины к Евро-2012

В УЕФА считают, что новая украинская власть демонстрирует высокий уровень мотивации в подготовке к чемпионату Европы 2012 года, сообщил руководитель турнира Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский. «УЕФА надеется, что новая власть приложит все усилия для того, чтобы проект Евро-2012 был реализован», – добавил Лубкивский, общаясь с журналистам в Донецке в четверг. Он отметил, что в среду завершился визит на Украину делегации УЕФА во главе с Марком Тиммером, который ответственен за стадионы и безопасность. «Сегодня готовится 17-й отчет по стадионам в Киеве и Львове. По его результатам можно будет говорить о тех оценках, которые выставляет УЕФА с точки зрения соответствия этих двух критических объектов требованиям европейского футбольного сообщества», – сказал Лубкивский. Он также сообщил, что на Украине и, в частности, в Донецке есть очень много вопросов по инфраструктурной части, аэровокзальному комплексу, дорогам, размещению, которые требуют решения. «Но я хотел бы подчеркнуть, что эти задания являются посильными и их можно решить вовремя и качественно. Я надеюсь, что президент УЕФА Мишель Платини, который скоро посетит Украину, даст высокие оценки готовности Украины к Евро-2012», – сказал Лубкивский.