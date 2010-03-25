Футбол. Марата Измайлова оштрафовали за интервью

Российскому футболисту португальского «Спортинга» Марату Измайлову грозит штраф за интервью, которое он дал российской газете без разрешения руководства клуба. В нем он рассказал о причинах конфликта с руководством, которое может расценить этот проступок как нарушение установленных клубом правил. В воскресенье полузащитник уже был оштрафован за отсутствие на тренировочной базе в пятницу и субботу без уважительных причин, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местную газету A Bola. Трения же возникли в середине прошлой недели, когда Марат пропустил матч Лиги Европы с испанским «Атлетико», по его словам, из-за проблем со здоровьем, что было поставлено руководством под сомнение. Как утверждает издание, в связи с этим возможность ухода Измайлова из «Спортинга» вновь возросла. По данным A Bola, за ситуацией пристально следят два российских клуба – «Локомотив», который уже вел переговоры, но безуспешно, и московский «Спартак».