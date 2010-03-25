Виталий Кличко подарил брату мотоцикл

Сегодня чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF и IBO Владимир Кличко празднует свой 34-й день рождения. Старший брат украинца Виталий приготовил необычный подарок, сообщает Bild. «В Москве был собран специальный мотоцикл, который победил на выставке. Он называется Punch (удар)», - сказал Виталий. За такое удовольствие Кличко-старшему пришлось заплатить 120 тысяч долларов (около 90 тысяч евро). Планируется, что именинник перевезет свой подарок в Голливуд, так как там теплое время года дольше, чем в Гамбурге, где преимущественно проживают знаменитые братья. Turnir.com.ua со ссылкой на bild.de