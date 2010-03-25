Газзаев: На новичков клуба потратили всего 1 млн. долларов

Главный тренер «Крыльев Советов» Юрий Газзаев рассказал о том, сколько было потрачено денег на приобретение новичков в это межсезонье. «К сожалению, из-за недостатка финансирования мы не смогли пригласить нескольких известных игроков – Окоронкво, Танасиевича, Джиоева и других. На 18 новичков, которые сейчас тренируются в команде, мы потратили всего один миллион долларов. Многих игроков взяли на перспективу. Надеемся, что уже в ближайшее время в основу вольются опытные игроки – Петрович, Самсонов, Гридней, Ставпец, Стрелков, Алхазов, Цыган и другие. Когда в команде появятся свои местные воспитанники? В этом году проведу ревизию футбольных школ города. Жаль, что мои предшественники не сделали этого раньше. Надо было сделать все, чтобы использовать опыт Коллера и Ярошика. Чтобы за их спинами подрастала талантливая молодежь. Ее надо формировать постепенно, а не бросать как сейчас в самое пекло. Я убежден, что основу «Крыльев» должны составлять свои доморощенные футболисты. Вот только современной футбольной инфраструктуры в Самаре, увы, нет. Не за исключением одного – армии преданных болельщиков. Только они и вдохновляют меня в тренерской работе», – цитирует тренера «Советский спорт».