Шустера освистали на стадионе «Ноу Камп»

Перед матчем испанской «Барселоны» с «Осасуной» в рамках очередного тура национального первенства на стадионе «Ноу Камп» состоялось чествование игроков команды образца 1984/1985 гг., ставших чемпионами страны. С тех пор прошло 25 лет и каталонская инчада бурно аплодировала Маркосу Алонсо, Лобо Карраско, Морталье, Алесанко, Фрадере, Виктору Муньосу, Пичи Алонсо, Клосу и Рохо, сообщает Marca. Но когда на табло появилось имя бывшего игрока команды Бернда Шустера, перешедшего затем в мадридский «Реал», аплодисменты сменились оглушительным свистом. Немецкий специалист также присутствовал на церемонии чествования. Остается лишь добавить, что возглавлял эту команду Терри Венейблс.