Фетисов проиграл суд Олимпийскому комитету России

Савеловский суд Москвы отклонил иск двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова о защите чести и достоинства к Олимпийскому комитету России (ОКР). Об этом сообщает агентство «Весь спорт». Другими ответчиками по иску выступали холдинг «Медиановости» и сайт «Новости регионов». Предметом иска стали высказывания руководителя пресс-службы ОКР Геннадия Швеца, который накануне Олимпийских игр 2008 года в Пекине в интервью радиостанции "Бизнес FM" обвинил Фетисова в непрофессионализме и фактически возложил на него ответственность за допинговый скандал в российском спорте. Швец сказал, что Фетисов не справился со своей работой в качестве члена Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) и несет ответственность за дисквалификацию накануне Игр-2008 семи российских легкоатлеток за подмену допинг-проб. По словам Швеца, Фетисов должен был «информировать» и предупреждать нарушения. Фетисов подал иск на один рубль о защите чести и достоинства, однако суд принял сторону ОКР. По словам адвоката Раисы Гонопольской, представлявшей интересы Швеца, глава пресс-службы ОКР выступал на радиостанции не как представитель Олимпийского комитета, а как независимый журналист и эксперт, и высказывал свое личное мнение. Как сообщает «Интерфакс», Гонопольская заявила, что не видит ничего оскорбительного в словах Швеца, поскольку Фетисов должен «сидеть! в WADA «не как «опка», а «информировать свою страну». Адвокат Лев Лялин, представлявший интересы Фетисова, заявил, что он будет обжаловать решение суда, сообщает РИА Новости.