Фанаты киевского «Динамо» объявили «войну» Газзаеву

После проигрыша «Динамо» в Ужгороде местному «Закарпатью» (0:1) киевские фанаты устроили своим игрокам и наставнику настоящую обструкцию, передает «Газета по-киевски». «Началось все с того, что после финального свистка к нашей трибуне подошел Хачериди и бросил в сектор свою футболку, но фанаты вернули майку обратно со словами: «Вали отсюда!», – рассказал свидетель событий Сергей Карпенко. Выйдя со стадиона, динамовские ультрас (около 60 человек) пошли к клубному автобусу и начали скандировать: «Газзаев – пес»! «Тренер уже сидел в салоне, окно возле него было открыто – один из болельщиков просунул в окно руку и бросил пустую пластиковую бутылку из-под пива прямо ему в лицо, – вспомнил болельщик. – Повреждений Газзаев не получил, но сразу же вскочил с сиденья, начал психовать, метнулся к дверце... Однако в этот момент к автобусу подбежали бойцы «Беркута» и начали всех расталкивать».