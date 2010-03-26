Воронин готов выйти на поле в матче с «Зенитом»

Повреждение форварда «Динамо» Андрея Воронина, после матча с ЦСКА чувствовавшего дискомфорт в колене, оказалось несерьезным, и с середины недели украинец занимается в общей группе. Также полноценные занятия с командой возобновили Колодин, залечивший микронадрыв приводящей мышцы бедра, и Ребко, оправившийся от простуды. Все трое могут рассчитывать на место в составе в матче с «Зенитом». А вот участие в игре Хохлова пока под вопросом: капитан продолжает восстанавливаться после повреждения пятки, сообщает «Спорт Экспресс».