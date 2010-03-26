Звезды спорта написали письмо Путину и Медведеву

Известные в прошлом российские спортсмены написали письмо президенту России Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину по поводу спортивных результатов Олимпиады в Ванкувере, сообщает «Коммерсант». Свои подписи под обращением оставили знаменитый хоккеист Вячеслав Старшинов, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, фехтовальщица и тренер по фехтованию Галина Горохова, бывший спортсмен и вице-президент Олимпийского комитета России Владимир Васин, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, футболист Александр Горшков, гимнастка Светлана Хоркина, известный биатлонист Александр Тихонов, президент федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили, биатлонист Виктор Маматов, бывший руководитель Олимпийского штаба Анатолий Колесов и синхронистка Ольга Брусникина. В письме говорится, что из итогов Олимпиады в Ванкувере, на которой российская сборная показала худший результат в своей истории, должны быть сделаны конструктивные выводы. Спортсмены пишут, что результат Олимпийских игр стал закономерным итогом тех событий, которые происходят в российском спорте последние годы, в частности экспериментов с системой управления спортом. «К Ванкуверу мы получили ситуацию, когда за спорт высоких достижений отвечало сразу несколько ведомств с размытыми функциями, полномочиями и ответственностью, а за массовый спорт по большому счету ни одно», - говорится в письме. В качестве примера приводится ситуация со спортивными федерациями, которые получают деньги из бюджета, однако номинально являются общественными организациями и не подконтрольны государству. Также спортсмены отмечают отсутствие в России качественной спортивной медицины, производства спортинвентаря и технических средств. Авторы обращения к руководству России считают, что ситуацию исправить могут "новые люди" в спортивном руководстве, которые будут иметь возможности и опыт для устранения всех недостатков в российском спорте. Российские спортсмены обращаются к руководству страны с просьбой сделать выводы из итогов Олимпиады не в первый раз. Практически сразу после завершения Олимпийских игр в Ванкувере российские лыжники в письме к Медведеву пожаловались на своего тренера Юрия Чарковского и руководство федерации лыжных гонок, что в конечном итоге привело к отставке главы федерации Владимира Логинова.