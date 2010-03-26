Аршавин сообщил, кого он хотел бы видеть наставником сборной России

Форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил, что «в идеале» он хотел бы видеть на посту главного тренера национальной команды португальского специалиста Жозе Моуринью. Аршавин назвал имя Моуринью, отвечая на один из вопросов в онлайн-конференции на сайте проекта «Сноб», передает «Лента.ru». Отвечая на вопрос о том, что мешает футболистам сборной России показывать в матчах за национальную команду тот же уровень игры, что и в клубах, Аршавин сказал, что иногда это получается, но футболисты сборной «просрали очень важную игру, из-за которой, б...дь, нас все поносят» (имеется в виду ответный стыковой матч со Словенией за выход на чемпионат мира). Главными причинами поражения Аршавин назвал собственную плохую игру и хорошую физическую форму словенцев. Аршавин также признался, что по окончании игровой карьеры он не намерен становиться тренером, а планирует заняться бизнесом в России. Аршавин ответил и на ряд вопросов личного характера. В частности, футболист заявил, что он «давным-давно не пил водку» и давно «сидит на виски». Форвард подчеркнул, что виски он пьет исключительно неразбавленным. Кроме того, футболист признался, что он «очень плохо» воспитывает своих детей, потому что воспитание нигде не преподается и никто не учит, как это делать. Аршавин подчеркнул, что он старается быть либеральным и давать детям больше свободы.