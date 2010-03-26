Хоккей. Ягр желает остаться в «Авангарде»

Форвард сборной Чехии по хоккею Яромир Ягр заявил, что он хотел бы остаться в омском «Авангарде» и выступать за этот клуб в сезоне-2010/11. Ягр сказал, что он любит Омск и его жителей. При этом Ягр подчеркнул, что решение вопроса о том, продолжит ли он играть за «Авангард», зависит не только от него. Ягр признался, что он хочет сыграть за национальную команду на чемпионате мира 2010 года. По словам хоккеиста, это позволит ему поддержать хорошую физическую форму. Форвард сказал, что в сезоне-2010/11 он может вернуться в НХЛ. Ягр отметил, что он хорошо чувствовал себя на Олимпиаде-2010 до тех пор, пока форвард сборной России Александр Овечкин не применил силовой прием, в результате которого Ягр получил сотрясение мозга. При этом Ягр сказал, что он любит жесткий хоккей, передает «Лента.ru». Форвард «Авангарда» признал, что нижнекамский «Нефтехимик», победивший омичей в первом раунде Кубка Гагарина, играл очень хорошо. Ягр сказал, что «Нефтехимик», по его мнению, может дойти до финала плей-офф. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2009/10 Ягр провел за «Авангард» 50 матчей и набрал 42 очка (20 голов и 22 передачи). Чешский форвард стал лучшим бомбардиром своей команды.