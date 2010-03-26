Шевченко: Уровень нашего чемпионата не дает возможности игрокам развиваться

Нападающий киевского Динамо и сборной Украины Андрей Шевченко в эксклюзивном интервью «Корреспонденту» рассказал о новом тренере сборной, своем бизнесе в Украине, трудоголике Сильвио Берлускони и Романе Абрамовиче. «У нас неплохие футболисты, но уровень нашего чемпионата не дает им возможности развиваться. Когда есть хороший чемпионат, в страну приглашают хороших футболистов, и все вместе растет. Тем не менее, в нескольких клубах есть движение и улучшение», - заявил Шевченко. О своем желании выступить на Евро-2012 и завершении карьеры: «Мною движет лишь любовь к футболу, сборной и родному клубу. Поэтому, как долго я буду играть, зависит только от моего самочувствия. Мне бы очень хотелось дотянуть до [Евро-]2012 и выйти на поле в статусе капитана сборной. Но просто ходить пешком по полю не в моем характере. Если буду чувствовать, что не тяну, закончу карьеру». О языках и детях: «Когда я с ними, всегда стараюсь говорить, читать книги и смотреть фильмы на русском и украинском. Для меня важно, чтобы они могли говорить и понимать эти два языка, которые я считаю родными. Также они каждую неделю занимаются с преподавателем русского языка». Подробнее о возвращении Шевченко в Украину, о ситуации в украинском футболе и о новом наставнике сборной читайте в эксклюзивном интервью Андрея Шевченко в №11 еженедельного журнала Корреспондент от 26 марта 2010 года.