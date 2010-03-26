Буряк: Не думаю, что динамовцы хотят добиться увольнения Газзаева

Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк не считает, что футболисты киевского «Динамо» хотят добиться увольнения Валерия Газзаева. «Если бы вы не спросили, я бы даже не допустил такого варианта. О подобной практике я уже давно не слыхал. Чтобы профессиональные футболисты занимались такими вещами, тем более в «Динамо» – не думаю. Сейчас вопросы внутри команды решаются более дипломатично – все можно обсудить, договориться. Считаю, этот спад надо просто пережить, они бывают у каждой команды», - приводит слова Буряка «Газета по-киевски».