В Австралии оштрафовали американского теннисиста за ввоз гормона роста

Австралийский суд оштрафовал американского теннисистка Уэйна Одесника на $7,280 за ввоз в страну гормона роста (HGH), сообщает Associated Press. 24-летний американец, который занимает 98-е место в мировом рейтинге, также заплатит $1,040 судебных издержек. В январе Одесник был задержан таможней Австралии, и в его багаже были найдены восемь пузырьков, в которых было по 6 миллиграмм HGH. Теперь дело может быть рассмотрено Международной федерацией тенниса, и Одеснику грозит двухлетняя дисквалификация за владение незаконным веществом.