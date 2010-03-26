Футбол. Лучших игроков ЧМ-2010 будут определять болельщики

Обладатели призов лучшим игрокам матчей чемпионата мира по футболу 2010 года будут определяться по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на агентство Reuters. Ранее эти награды вручались по решению экспертов ФИФА. Голосовать болельщики будут как через интернет, так и посредством SMS. Будут ли голоса, отданные за того или иного игрока через интернет и по SMS, складываться, или будет применяться какая-то другая формула, не уточняется. Чемпионат мира в ЮАР начнется 11 июня 2010 года. Финальный матч пройдет 11 июля на стадионе «Соккер Сити» в Йоханнесбурге.