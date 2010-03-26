Виталию Кличко «поменяли» соперника

Немецкая журналистка назвала чужим именем польского боксера-тяжеловеса Альберта Сосновского, которому 29 мая предстоит провести бой с украинцем Виталием Кличко. На пресс-конференции с участием обоих спортсменов журналистка перепутала Сосновского с другим известным польским боксером Томашем Адамеком, пишет издание «Спорт Экспресс». Задавая вопрос Сосновскому, журналистка обратилась к нему «герр Адамек». Какое продолжение получила эта история, не сообщается. Что касается Кличко, то, как отмечает «Спорт-Экспресс», на пресс-конференции он был в хорошем настроении. Отвечая на вопрос о том, будет ли он продолжать сотрудничество с тренером Фрицем Здунеком, украинец сказал: «А как же, он знает мое тело лучше, чем жена». Бой Кличко - Сосновский состоится 29 мая в немецком Гельзенкирхене на арене футбольного клуба «Шальке». В этом поединке украинский боксер будет защищать принадлежащий ему титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC (Всемирный боксерский совет).