Силах: Я не вижу, чем Кличко-младший хуже Льюиса

26 марта 2010, 11:49

Перспективный 25-летний украинский полутяжеловес Исмаил Силлах, не так давно заключивший контракт с промоутерской компанией Роя Джонса-младшего Square Ring Promotions, поделился в своем блоге на blog.meta.ua впечатлениями от просмотра поединка Кличко-Чемберс, а также немного рассказал о своих тренировках, передает ALLBoxing.ru. «В минувшую субботу смотрел бой Владимира Кличко с Эдди Чемберсом, - пишет Силлах. - Смотрел интернет-трансляцию - по американским телеканалам этот поединок не транслировали». «Хорошо, что приятель мне скинул ссылку на сайт немецкого телеканала RTL. Честно говоря, тот факт, что ни один американский канал не показывал бой за звание чемпиона мира в хэвивейте [супертяжелом весе], где одним из участников поединка был американец, неприятно удивил. Я здесь вижу предвзятость. Думаю, в США не могут смириться с тем, что братья Кличко бомбят всех американцев в супертяжелом дивизионе». «Только кого-то здесь разрекламируют - как последнюю американскую надежду, сразу за дело берутся Виталий с Владимиром, которые исправно указывают этой надежде свое место. Я не вижу, чем Кличко-младший хуже Льюиса. Леннокс тоже ведь не рвал на себе кожу и боксировал с пристальной оглядкой на оборону. В США его тоже долго не любили и не признавали. А признали только после победы над постаревшим Тайсоном. Что же нужно сделать Владимиру, чтобы и его признали в Америке? Думаю, братья Кличко все равно войдут в Зал боксерской славы. А то, что говорят о скучном стиле Володи - это ерунда. Потому что Владимир умеет на ринге все. Он действительно не использует весь свой технико-тактический арсенал в бою. Но только потому, что ему хватает для победы над соперником прямых ударов. Скептики говорят, что бои Кличко-младшего совершенно не зрелищны. Но для того, чтобы они смотрелись, нужно желание обоих боксеров. А если Султан Ибрагимов в объединительном поединке почти весь бой прятался в улитку, то о какой зрелищности здесь может идти речь? Следующий бой Владимир проведет с Поветкиным. Я думаю, у Александра будет похожий на Султана стиль. Перейду к новостям из Лос-Анджелеса. На прошлой неделе был в гостях у еще одного нашего чемпиона мира Сергея Дзинзирука. Броварчанин уже несколько недель живет и тренируется в городе ангелов. 14 мая Сергею предстоит свободная защита чемпионского титула. Он уже начал подготовку к своему дебютному бою на американском ринге. А приглашал меня в гости экс-чемпион мира Владимир Сидоренко, который тоже переехал тренироваться в Лос-Анджелоес и сейчас живет в доме у Сергея». «Также я на днях морально поддержал другого Сергея - Карпенко. Наш супертяжеловес потерпел поражение в своем дебютном бое на профессиональном ринге. Конечно, Серега очень сильно расстроился. Он тренировался, спарринговал с Сэмюэлем Питером и Олегом Платовым. Но уступил в поединке разделенным решением судей. Но ничего страшного не произошло. Многое чемпионы мира проигрывали свои дебютные бои. Здесь я согласен с поговоркой «за одного битого двух небитых дают». Скоро у соотечественника будет следующий бой, в котором он должен доказать, что это поражение - всего лишь досадная случайность. Еще на минувшей неделе я ездил в Лас-Вегас на спарринги. Мой менеджер Ивайло Готцев нашел мне хорошего соперника-левшу Томаса Ралли. У рослого (185 см) темнокожего американца пока что безупречный послужной список в официальных боях - в 7 поединках 7 побед, причем 5 – нокаутом. Но я с ним проработал недолго. Отмотузил его, и Томас поехал домой. Позвонил Ивайло, пожаловался на меня - дескать, во время спарринга у меня руки были как-то не так забинтованы. Знаю точно, говорит, потому что у Ралли еще никогда так сильно лицо не болело. Сначала Ралли сказал, что не приедет на следующий спарринг, а затем вовсе вышел из игры, сказав, что у него девушка заболела. Мне же пришлось возвращаться в Лос-Анджелес».

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