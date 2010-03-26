Ф/катание. ЧМ. Российская фигуристка проглотила муху во время танца

Российская фигуристка Яна Хохлова, выступающая в танцах на льду в паре с Сергеем Новицким, рассказала, что во время выступления на чемпионате мира в Турине ей в рот попала муха. По словам спортсменки, это произошло 25 марта во время исполнения оригинального танца в ледовом дворце «Палавела». Хохлова отметила, что она не знает, откуда в ледовом дворце могла взяться муха. За оригинальный танец российский дуэт получил девятую сумму баллов (54,28) и по итогам двух видов программы опустился с пятого на шестое место (сумма баллов за два танца - 91,98). Пытаясь объяснить неудачное выступление, Хохлова в шутку сказала, что у нее, наверное, кривые ноги. Как отмечается, российская танцевальная пара сорвала дорожку шагов по кругу из-за ошибки Хохловой. Россиянка признала, что шансов на медаль чемпионата мира у нее и Новицкого не осталось, сообщает «Лента.ru».