Виталий Кличко: Сосновский – не мешок для биться, малоподвижный и глупый

Чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко рассказал о том, почему поклонники бокса должны обязательно прийти на его поединок против поляка Альберта Сосновского, который пройдет 29 мая на в Гельзенкирхене (Германия) на футбольном стадионе. «Потому что это будет битва, битва, которую не часто увидишь, – сказал Виталий, который даже сам принял участие в продаже билетов в кассе стадиона. – Поклонники бокса станут свидетелями драматической борьбы, которую они надолго запомнят. Это будет незабываемый вечер бокса». Уважительно он высказался и о своем будущем сопернике, экс-чемпионе Европы в супертяжелом весе. «Я видел много DVD с Сосновским, – приводит его слова ALLBoxing.ru. – Он не мешок для битья, малоподвижный и глупый. Он атакующий, агрессивный боксер. Однако я хочу доказать, что я лучший в мире, и что чемпионский пояс, которым владели Мохаммед Али, Майк Тайсон и Леннокс Льюис, принадлежит мне по праву». 38-летний Кличко также подтвердил свое желание до окончания своей боксерской карьеры встретиться с чемпионом WBA в супертяжелом весе Дэвидом Хэем. «Я не собираюсь боксировать до 48 лет, как Джордж Форман, но у меня еще есть цели. В моих кулаках достаточно пороха для продолжения карьеры, – заявил Виталий. – Я несомненно выйду против Дэвида Хэя. Проблема лишь в том, что он дерется с помощью языка, а не кулаков».