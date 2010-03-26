В Сочи поднят флаг Олимпиады

В Сочи подняты флаги Олимпийских и Паралимпийских игр, сообщает «Интерфакс». 26 марта на площади перед администрацией Сочи были подняты олимпийский и паралимпийский флаги, привезенные из Ванкувера. За торжественной церемонией наблюдала толпа сочинцев. Традиция передачи флагов между принимающими Игры городами зародилась в 1952 году в Осло. Во время летней Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе в список мероприятий была добавлена передача флага следующей столице Игр во время церемонии закрытия. Согласно правилам, оригиналы олимпийских флагов должны быть подняты во время церемонии приветствия, затем они помещаются на хранение. Копии знамен вывешиваются в мэрии до момента проведения Олимпиады. Сочи будет принимать зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2014 году. «Лента.ru»