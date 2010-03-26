Газзаев: За неудачи «Динамо» основная вина лежит на мне

Главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев объяснил причины неудачной игры своих подопечных в последних матчах. «С «Закарпатьем» сыграли мы плохо. Причём, это касается не только результата, но и общего содержания игры. Безусловно, можно говорить о наличии неплохих моментов для взятия ворот «Закарпатья», но требованиям, которые могли принести нам победу, игра «Динамо» в этот вечер не отвечала. Не скрою, я был разочарован. И после игры провел в раздевалке серьезный разговор. Со всей командой? Скорее, с отдельными футболистами. Уверен, что все без исключения футболисты нашего клуба понимают, что задачи выиграть чемпионат с них никто не снимал. А неудачи в отдельных матчах явились причиной скорее переоценки своих сил, чем недооценки соперников. Тем не менее, основная вина лежит на мне, и игроков в происходящем я винить не склонен. Пусть даже параллельно с турнирными целями мы преследуем и стратегические: коллектив и его игра приобретают новые формы, идет достаточно непростая перестройка, которая должна принести свои плоды ближе к старту «Динамо» в новом еврокубковом сезоне. Для чего уже летом мы проведём необходимое кадровое укрепление», - цитирует Газзаева официальный сайт ФК «Динамо (Киев)» со ссылкой на «Спорт-экспресс» в Украине.