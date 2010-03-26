Глебу предложил контракт «Манчестер Сити»

Футболистом испанской «Барселоны» Александром Глебом, выступающим на правах аренды за немецкий «Штутгарт», заинтересовался английский «Манчестер Сити». Как сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на французское издание L'Équipe, руководство английского клуба уже успело предложить полузащитнику сборной Белоруссии четырёхлетний контракт. Напомним, что у Глеба действующий контракт с испанским грандом до 2012 года. Издание утверждает, что немецкий клуб, в свою очередь, не заинтересован в том, чтобы выкупить трансфер игрока.