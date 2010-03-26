Бокс. Чемпион мира отправил в конаут жену и был арестован

Чемпион мира по версии WBA в первом легком весе Эдвин Валеро (27-0-0, 27 КО) был арестован по обвинению в нападении на собственную жену. Супруга венесуэльского нокаутера была доставлена в больницу Лос-Андеса, где у нее были зафиксированы многочисленные ушибы и ссадины. По словам врачей, Валеро прибыл в госпиталь вслед за супругой и крайне возбужденно вел себя с охраной, которая не пускала его в здание. Прибывшая полиция взяла под стражу боксера-дебошира, передает Чемпионат.ру. Напомним, что это уже не первый подобный случай. В прошлом году Валеро обвинялся в нападении на собственную мать и сестру, однако спустя время обвинения были с него сняты.