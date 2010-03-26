UCI требует возобновить дело против Ульриха

Международный союз велосипедистов (UCI) требует от Национального олимпийского комитета Швейцарии возобновить расследование против немецкого велогонщика Яна Ульриха. Представитель UCI Энрико Карпани сообщил, что федерация подала свой протест в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. В UCI считают, что швейцарцы преждевременно закрыли расследование против победителя «Тур де Франс» 1997 года. В 2006 году гонщик получил дисквалификацию по делу «Операция Пуэрто» – операции, в ходе которой было задержано несколько врачей, распространявших допинг среди велогонщиков. Дело было закрыто без вынесения обвинительного приговора. По обвинениям в причастности к этому делу были дисквалифицированы 9 велогонщков, в том числе Иван Бассо, сообщает AP.