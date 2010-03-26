ДК Премьер-лиги: Наставника «Ворсклы» отстранить от участия соревнованиях

Состоялось заседание Дисциплинароного комитета футбольной Премьер-лиги Украины. Дисциплинарный комитет принял решения: В связи со сложностью дела и необходимостью дополнительного исследования предоставленных сторонами документов огласить перерыв в рассмотрении вопроса по решению спора между ФК «Арсенал» и бывшим главным тереном Александром Заваровым. Продолжить рассмотрение на следующем заседании. Из-за пропуска срока давности по обращению закрыть производство по заявлению бывшего футболиста Владимира Приемова с требованиями к ФК «Шахтер». За невыполнение решений ДК ПЛ № 16 обязать главного тренера ФК «Кривбасс» Юрий Максимова выплатить обязательный денежный взнос в сумме 2500 гривен. Если Максимов не выплатит ФК «Оболонь» первый транш компенсации за досрочное расторжение контракта до 31.03.2010, дисквалифицировать его до момента выполнения решений ДК в части оплаты первого транша компенсации. За неэтичное поведение во время матча 21-го тура Эпицентр Чемпионат Украины отстранить главного тренера ФК «Ворскла» Николая Павлова от участия в соревнованиях на два матча. Обязать его внести обязательный денежный взнос в сумме 5000 гривен. За некорректное поведение после окончания матча 21-го тура Эпицентр Чемпионат Украины президента ФК «Ворскла» Олега Бабаева предупредить.