Х/гимнастика. Винер: Все спортшколы и общества вырублены

В Сочи проходит заседание Совета по спорту под председательством президента России Дмитрия Медведева. С докладом выступила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, передает «Газета.Ru». «У нас закончились все спортивные общества. Все спортивные школы и общества вырублены. Медицина и наука переплетаются в одно целое, а у нас они совершенно разделены. У нас есть бездопинговые допинги, которые не надо вкалывать в тело. Есть аппараты, которые помогают восстановлению и улучшению физической готовности спортсменов. Надо обеспечить каждую сборную необходимым оборудование, чтобы дети могли лечиться и получать необходимое обеспечение у себя на базе, – сказала Винер. – Параллельного зачета, когда спортсмены приписываются к отдельным регионам, не должно быть. Спортсмены могут воспитываться в разных регионах и все люди, работающие с ними, должны почувствовать свою причастность к их успехам. Нынешнее разделение вызывает вражду и нездоровую борьбу. Тренеры должны подписывать контракт и брать на себя обязательства, за которые они будут отчитываться. Однако они должны обеспечиваться необходимыми ресурсами, а их труд достойно оплачиваться. Дуб в пустыне не растет, дуб растет среди дубов. Поэтому, если к нам приезжают дети из других стран, мы им помогаем, также и мы должны, если есть возможность, ездить учиться в другие страны».