«Челси» потерял основного защитника

Основной защитник лондонского «Челси» Рикарду Карвалью выбыл из строя на месяц. 24 марта португальский футболист травмировал связки голеностопа в матче чемпионата Англии с «Портсмутом», выигранном «Челси» со счетом 5:0. В ближайшие сутки врачи команды должны решить, потребуется ли Карвалью операция, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Associated Press. В настоящее время в составе «Челси» травмированы еще три защитника - серб Бранислав Иванович, португалец Жозе Босингва и англичанин Эшли Коул. Кроме того, полузащитник Майкл Эссьен продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена. В ближайшую субботу, 27 марта, «Челси» предстоит провести домашний матч чемпионата Англии с «Астон Виллой». Как отмечает Associated Press, в связи с травмой Карвалью в центре обороны лондонской команды, скорее всего, сыграют англичанин Джон Терри и бразилец Алекс. После 31 тура «Челси» с 68-ю очками занимает второе место в турнирной таблице премьер-лиги. От лидера чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» лондонцы отстают на одно очко.