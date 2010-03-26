У «Севильи» - новый главный тренер

Новым главным тренером испанского футбольного клуба «Севилья» стал Антонио Альварес, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters. Он сменил на посту наставника Маноло Хименеса, уволенного 23 марта после матча чемпионата Испании с «Хересом», завершившегося вничью 1:1. Ранее Альварес был помощником Хименеса и других главных тренеров. Позднее 26 марта новый главный тренер «Севильи» примет участие в официальной пресс-конференции. Первый матч под руководством Альвареса команда проведет 28 марта, когда в рамках чемпионата Испании сыграет на выезде с «Вильярреалом». После увольнения Хименеса главным кандидатом на пост нового тренера «Севильи» назывался бывший наставник сборной Испании Луис Арагонес. Однако сторонам не удалось договориться об условиях контракта: Арагонес хотел подписать соглашение до конца сезона-2010/11, но руководство «Севильи» ответило отказом. В нынешнем сезоне «Севилья» продолжает борьбу в двух турнирах. В чемпионате Испании команда занимает пятое место, набрав 45 очков в 28 матчах. В Кубке страны «Севилья» вышла в финал, где 27 мая сыграет с мадридским «Атлетико».