Медведев взялсы избавить Россию от имиджа допинговой державы

Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна избавиться от имиджа допинговой державы. По словам Медведева, для этого надо изменить законодательство, а также принять "другие меры". Свое заявление Медведев сделал в Сочи на заседании президентского совета по спорту, сообщает «РИА«Новости». При этом президент подчеркнул, что иногда допинг-скандалы становятся средством конкурентной борьбы, поэтому нельзя всегда "подставлять вторую щеку". Медведев также назвал плохим результат россиян на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере (11-е место в неофициальном общекомандном зачете). По мнению президента, негативную роль в неудачном выступлении россиян на Олимпиаде-2010 сыграла система подготовки спортивного резерва. По словам президента РФ, подавляющее большинство российских спортсменов занимаются только пятью олимпийскими видами спорта, в то время как всего в программу зимних Олимпиад входит 14 видов.