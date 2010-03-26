Абрамович попытается вернуть в Россию Хиддинка

Российский миллиардер Роман Абрамович предпримет попытку вернуть голландского специалиста Гуса Хиддинка на пост главного тренера сборной России по футболу, сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на издание Life Sports. Несмотря на то что голландец уже подписал контракт с Федерацией футбола Турции, Хиддинк вправе расторгнуть это соглашение, поскольку оно еще не вступило в силу. Вариант с возвращением Хиддинка в Россию возник сразу же, как только стало известно, что Абрамович может возглавить попечительский совет Российского футбольного союза. Напомним, что правительство планирует поручить отечественным бизнесменам контроль за денежными вливаниями в российский футбол. Специально для этого будет создан попечительский совет Российского футбольного союза, который может возглавить Абрамович. Предполагается, что попечительский совет поможет Российскому футбольному союзу в финансовом плане, а передача попечительскому совету функций по контролю за финансами поможет повысить эффективность инвестируемых в футбол средств. На сегодняшний день главная проблема для российского футбольного союза - подписание контракта с новым тренером сборной России. Если Абрамович возглавит попечительский совет РФС, то с большой долей вероятности можно утверждать, что и он примет активное участие в процессе поиска нового главного тренера. Учитывая, что между Абрамовичем и Хиддинком давно сложились хорошие отношения, вариант возвращения последнего к руководству нашей сборной выглядит вполне реалистичным, отмечает издание. Гус Хиддинк подписал недавно контракт с Турецкой федерацией футбола с годовой зарплатой 3,5 миллиона евро в год. Работая же в России, Хиддинк получал 7 миллионов евро в год. При этом львиную составляющую этого гонорара Хиддинку фактически выплачивал Абрамович. Сейчас же ситуация с поиском необходимых денег для Хиддинка упрощается, поскольку в предполагаемый попечительский совет, кроме Романа Аркадьевича, должны войти глава "Газпрома" Алексей Миллер, президент РЖД Владимир Якунин и совладелец "Кузбассразрезугля" Андрей Бокарев. Официальный представитель Романа Абрамовича в пятницу подтвердил, что российский бизнесмен получил предложение войти в Попечительский совет при РФС. "Нам известно о поступившем предложении. Когда мистер Абрамович получит формальное приглашение, он обязательно рассмотрит его", - цитирует РИА "Новости" Джона Манна.