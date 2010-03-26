Суркис: В «Динамо» никто никого не «плавит»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал слухи о том, что некоторые футболисты команды не хотят видеть на посту главного тренера Валерия Газзаева. «Хочу успокоить всех, кому небезразличен наш клуб: никто никого не «плавит». Футболисты тоже искренне переживают всё происходящее, другое дело, что на поле у них получается далеко не всё, в некоторых ситуациях игроки недорабатывают. Хочу провести с ребятами серьёзный мужской разговор, чтобы составить своё мнение о происходящем. Если будет нужно, использую свой опыт президента и кое-что кое-кому объясню. Но для начала хочу посмотреть команде в глаза. Может быть, у кого-то из них есть какие-то личные проблемы, воздействующие на спортивную форму? А ведь от состояния лидеров в коллективе, как правило, зависит очень многое. Проблемы одного из них могут стать проблемами всей команды», - приводит слова Суркиса официальный сайт ФК «Динамо (Киев)».