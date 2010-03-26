Платини назвал трех фаворитов ЧМ-2010

Президент УЕФА Мишель Платини высказал свое мнение относительно фаворитов Чемпионата мира по футболу, который летом пройдет в ЮАР. Француз сказал, что основными претендентами на победу он считает сборные Бразилии, Испании и Англии. «Я вижу три команды, которые способны победить на чемпионате мира - это Англия, Бразилия и Испания. Другие сборные могут взять верх, но все же не имеют достаточного потенциала для выигрыша турнира. Доставить неприятности этой тройке могут Аргентина, Франция, Голландия, Италия, Кот-д'Ивуар и Португалия», - заявил Платини, передает «Корреспондент». Напомним, ранее британские букмекеры огласили свой рейтинг фаворитов чемпионата мира по футболу-2010 в ЮАР.