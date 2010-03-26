Грызлов: В управлении российским спортом царят развал и коррупция

Выступая в пятницу на заседании Совета при президенте России по развитию спорта, спикер Госдумы РФ Борис Грызлов заявил, что управление спортивной сферой в стране дезорганизовано, в ней царят развал и коррупция. «Оценивая сегодняшнюю ситуацию, реально можно констатировать отсутствие какой-либо понятной системы управления спорта в стране, - цитирует обвинительную речь Грызлова Интерфакс. - Сегодня мы имеем полный развал Олимпийского комитета России, коррумпированность многих национальных спортивных федераций, беспомощность и непрофессионализм Министерства спорта, коррумпированность системы финансирования спорта сверху донизу». Спикер Госдумы заявил, что «львиная доля «откатов» приходится на криминальные структуры». «Можно смело говорить о том, что из общей суммы значительных бюджетных средств до реального спортсмена доходят лишь копейки», - подчеркнул он. Ситуацию в Ванкувере председатель Госдумы назвал «системным провалом по развитию спорта в нашей стране». По его словам, в советский период спорт в стране управлялся исключительно государственными органами, а после распада СССР Олимпийский комитет России и федерации взяли на себя ответственность за развитие элитного спорта и первое время обеспечивали большую часть его финансирования. «При этом надо иметь в виду, что треть финансовых ресурсов, которые выделялись федеральным бюджетом, направлялись под отчет Олимпийского комитета России. Сложившиеся отношения между Олимпийским комитетом и Министерством спорта за прошедшие годы я бы охарактеризовал как перманентное состояние гражданской войны», - добавил Грызлов. По его словам, Олимпийский комитет стал «своего рода туристическим агентством и постоянно подчеркивает, что не имеет никакого отношения к подготовке спортсменов, а выполняет представительские функции». Между тем, отметил Грызлов, непрофессиональный состав Министерства спорта не смог обеспечить должное функционирование спортивной структуры в целом».